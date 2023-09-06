WHO: Kış öncesi Covid-19 vakalarında ‘endişe verici’ artış yaşanıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarında endişe verici artış yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Ortadoğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümler, Avrupa'da ise yoğun bakıma başvurular ve birçok bölgede hastaneye yatışlar artıyor" dedi.

Ghebreyesus, Covid-19'a dair WHO’nun elde ettiği verilerin sınırlı olduğunu, sadece 43 ülkenin (WHO’ya üye ülkelerin dörtte birinden azı) ölümler ve 20 ülkenin ise hastaneye yatışlarla ilgili WHO’yu bilgilendirdiğini vurguladı.

Küresel olarak baskın bir Covid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, "Eris" adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini kaydetti.

Covid-19'un BA.2.86 varyantının 11 ülkede tespit edildiğini söyleyen Ghebreyesus, WHO’nun bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "WHO’nun en büyük endişelerinden biri, yakın zamanda bir doz Covid-19 aşısı yaptıran risk altındaki kişilerin sayısının düşük olmasıdır. Risk altındaki kişiler tavsiye edilirse ek doz almalı" ifadelerini kullandı.