Politika

Davutoğlu: Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın açıkladığı Orta Vadeli Programı’nı (OVP) eleştirerek “OVP ‘kaybedilen 10 yılın belgesi’ olmuş. Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek?” diye sordu.
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türkiye Ahmet Davutoğlu Orta Vadeli Program eleştiri

HABER MERKEZİ

Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklandı. Programda hükümetin büyüme, işsizlik, enflasyon ve dolar/TL kuru tahminleri de yer aldı.

“KAMUDA TASARRUF YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile programa tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenenen Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek? Orta Vadeli Programda 2014'te sahip olduğumuz kişi başına düşen milli gelire ancak 2024'te, tek haneli enflasyona da ancak 2026'da ulaşabileceğimiz öngörülmüş. En son tek haneli enflasyon 2016 yılında gerçekleşmişti. OVP ‘kaybedilen 10 yılın belgesi' olmuş.

2021 yılında açıklanan OVP'de 2023 enflasyonu %8 olarak vaad etmiştiniz. Bu hatalarla yüzleşmeden milletin size nasıl inanmasını bekliyorsunuz? Sayın Erdoğan; Madem ‘Kur Korumalı Mevduat görevini yerine getirdi', bugüne dek ne kadar kamu kaynağı aktarıldığını da açıklayın da milletimizin cebinden yaptığınız israfın bilançosu ortaya çıksın. OVP'de milletten toplayacağınız vergilerin enflasyonun çok üstünde olacağı görülüyor. Siz kamuda herhangi bir tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz?”

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