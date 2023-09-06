Başkan Barzani, Iraklı Sünni liderle son siyasi gelişmeleri görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, Iraklı Sünni lider ve Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Açıklamada tarafların Irak’taki son siyasi gelişmelerin yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Kerkük’te yaşanan olayların da değerlendirildiği belirtilen açıklamada Başkan Barzani ve Hamis Hancer’in, Kerkük’te yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.