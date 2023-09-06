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Guterres: İklim yıkımı başladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili "İklim yıkımı başladı" açıklamasında bulundu.
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Antonio Guterres
Antonio Guterres
dünya Antonio Guterres BM iklim değişikliği

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili "İklim yıkımı başladı" açıklamasında bulundu.

Guterres, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.

Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı" uyarısında bulundu.

Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

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