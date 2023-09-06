Ballon dOr 2023: Messi, Haaland ve Mbappe’nin yarıştığı ödülün adayları belli oldu
HABER MERKEZİ
France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödüllerinde, unutulmaz bir 2022-23 sezonunun ardından en iyi oyuncu ödülü için adaylar açıklandı.
30 Ekim'de Paris'te düzenlenecek törenle dünyanın en iyi oyuncusu belli olacak.
2023 Ballon d'Or adayları şu şekilde:
- Josko Gvardiol
- Jamal Musiala
- Andre Onana
- Karim Benzema
- Mohamed Salah
- Bukayo Saka
- Kevin De Bruyne
- Jude Bellingham
- Randal Kolo Muani
- Bernando Silva
- Kvaratskhelia
- Nicolo Barella
- Emi Martinez
- Ruben Dias
- Erling Haaland
- Odegaard
- İlkay Gündogan
- Yassine Bounou
- Julian Alvarez
- Vinicius Jr.
- Robert Lewandowski
- Griezmann
- Lautaro Martinez
- Lionel Messi
- Rodri
- Kim Min Jjae
- Luka Modric
- Kylian Mbappe
- Victor Osimhen
- Harry Kane
Beş Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez ödüle aday gösterilmedi.