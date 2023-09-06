Spor

Ballon dOr 2023: Messi, Haaland ve Mbappe’nin yarıştığı ödülün adayları belli oldu

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'da 2023 yılının adayları belli oldu.
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dünya Ballon dOr adaylar

HABER MERKEZİ

France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödüllerinde, unutulmaz bir 2022-23 sezonunun ardından en iyi oyuncu ödülü için adaylar açıklandı.

30 Ekim'de Paris'te düzenlenecek törenle dünyanın en iyi oyuncusu belli olacak.

2023 Ballon d'Or adayları şu şekilde:

- Josko Gvardiol

- Jamal Musiala

- Andre Onana

- Karim Benzema

- Mohamed Salah

- Bukayo Saka

- Kevin De Bruyne

- Jude Bellingham

- Randal Kolo Muani

- Bernando Silva

- Kvaratskhelia

- Nicolo Barella

- Emi Martinez

- Ruben Dias

- Erling Haaland

- Odegaard

- İlkay Gündogan

- Yassine Bounou

- Julian Alvarez

- Vinicius Jr.

- Robert Lewandowski

- Griezmann

- Lautaro Martinez

- Lionel Messi

- Rodri

- Kim Min Jjae

- Luka Modric

- Kylian Mbappe

- Victor Osimhen

- Harry Kane

Beş Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez ödüle aday gösterilmedi.

 

 

 

 

 

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