İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Faizde zirve seviyeye yaklaşıldı

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun bu yılın sonunda önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini, mevcut faiz oranlarının halihazırda "döngünün zirvesine çok daha yakın" durumda olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, İngiliz Parlamentosu'nda Hazine Komitesi üyelerinin İngiliz ekonomisinin görünümüne ve bankanın politikalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

BoE'nin geçen ay 14. kez artırım kararı alarak faizi yüzde 5,25 seviyesine yükselttiğini belirten Bailey, mevcut faiz oranlarının halihazırda "döngünün zirvesine çok daha yakın" durumda olduğunu aktardı.

Bailey, daha önceki dönemlerde bankanın para politikası istikametinde faiz artışı adımlarına ihtiyacı olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü dile getirerek, “Banka artık bu durumda değil” ifadesini kullandı.

BoE Başkanı Bailey, “Döngünün en tepesinde olduğumuzu söyleyemiyorum. Çünkü önümüzde bir toplantı var. Fakat sanıyorum faiz oranlarında mevcut kanıtlar bazında (bu döngünün) sonlarına yakınlaşmış durumdayız” dedi.

Ülkede gelecek dönemde enflasyonist baskıların azalmasının beklendiğini dile getiren Bailey, şunları kaydetti:

“Göstergelerin çoğu şimdi hareket etmelerini beklediğimiz gibi hareket ediyor, enflasyondaki düşüşün devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Daha önce birkaç kez söylediğim gibi, bu yılın sonuna kadar (düşüşün) oldukça belirgin olacağını düşünüyorum."

BoE, Aralık 2021'den bu yana 14 kez faiz artırarak faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 5,25 seviyesine kadar yükseltmişti.