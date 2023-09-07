ABD’de bulunan Xoşnaw, Tennessee Valisi’ni Erbil’e davet etti

TENNESSEE (K24)

ABD’de bulunan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ABD Temsilcisi Trifa Aziz ile birlikte Tennessee Eyaleti Valisi Bill Lee ile görüştü.

Erbil Valiliği’nin açıklamasına göre, Xoşnaw, Başbakan Mesrur Barzani’nin selamını ABD’li valiye ileterek, söz konusu Valiyi Erbil’e davet etti.

Tennessee Valisi ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti Başbakanı ve Erbil Valisi'ne teşekkür ederek, resmi davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lee, yakın zamanda Erbil'i ziyaret edeceğini vurguladı.

Görüşmenin bir diğer başlığında ise ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapılarak, Irak ve genel olarak bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Erbil Valisi ise, ABD'nin Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteğe ve Kürdistan Bölgesi'ndeki demokrasiye değinerek, DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan Peşmerge Güçlerine verdiği destekten ötürü ABD’ye teşekkür etti.

Xoşnaw, bölgenin istikrarı için Kürdistan Bölgesi'ne ABD desteğinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Tennessee Eyaletinin başkenti olan Nashville, yoğun Kürt nüfusuna ev sahipliği yaptığından dolayı Küçük Kürdistan olarak anılıyor.