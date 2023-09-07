Politika

Başbakan, Iraklı Sünni liderle Kerkük’ü görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Sünni Siyade (Egemenlik) Koalisyonu lideri Hamis Hancer ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Hamis Hancer Siyade Koalisyonu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mesrur Barzani, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki görüşmede, Irak'taki genel durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesinin önemi ele alındı.

Kerkük'te son dönemde yaşanan olayların da konuşulduğu görüşmede, sivil göstericilere karşı şiddet kullanılmasına yönelik endişeler dile getirilerek, şehirdeki durumun normalleştirilmesi vurgusu yapıldı.

 

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