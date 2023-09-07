Politika

Amedi Kaymakamı: PKK’nin varlığı nedeniyle 197 köy boşaltıldı

Amedi Kaymakamı Warşin Mayi, PKK’nin varlığı nedeniyle Amedi sınırındaki 197 köyün boşaltıldığını söyledi.
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kürdistan Duhok Amediye PKK köy

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Duhok’un Amediye ilçesinin kaymakamı Warşin Mayi, PKK’nin varlığı nedeniyle Amedi köyleri için hazırlanan projelerin hiç birisinin yapılmadığını ve köylere hizmetlerin gitmediğini ifade ederek, köylülerin şehirlere göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Warşin Mayi, "Buna rağmen Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Amedi sınırları içerisinde hizmet sunmak ve çeşitli projeleri hayata geçirmek için sürekli çaba gösteriyor" dedi.

Kaymakam Mayi, 64 bin metrekare alan üzerine otel ve spor salonu gibi projelerin temellerinin yakın zamanda atılacağını belirtti. 

Şelaze beldesinde 7 milyon dolara mal olan bir hastanenin yakında hizmet vermeye başlayacağını  belirten Warşin Mayi, böylece ilçe sakinlerinin Duhok ve diğer şehirlerdeki hastanelere gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti.

PKK’nin varlığı gerekçesiyle Türkiye’nin zaman zaman Kürdistan Bölgesi sınırlarını bombalaması, can ve mal kayıplarının yanı sıra, tarım ve turizm alanlarının da büyük zarar görmesine neden oluyor.

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