Politika

Suriye Dışişleri Bakanı doğruladı: Şam, DSG’ye karşı Arap aşiretlerini destekliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam hükümetinin Deyr ez-Zor’da Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) karşı bölgedeki Arap aşiretlerine destek verdiğini söyledi.
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad
suriye Faysal Mikdad şam Deyr ez-Zor arap aşiretleri destek DSG

HABER MERKEZİ

DSG'ye bağlı Deyr ez-Zor Askeri Konseyi'nin Arap komutanı Ahmed Ebu Xewle (Ahmed El Habil), DAİŞ’le gizli bağlantıları olduğu şüphesiyle DSG tarafından tutuklanmış, buna tepki gösterdiğini açıklayan Arap aşiretlerinin silahlı mensupları ile DSG arasında şiddetli çatışmalar patlak vermişti. 

Çatışmalarda DSG üyesi, Deyr ez-Zor Askeri Konseyi üyesi, aşiret mensubu ve sivil dahil en az 50 kişi hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sputnik Arabic’e konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam'ın, DSG’nin bölgelerden çekilmesini savunan Deyr ez-Zor’daki Arap aşiretlerine desteğini doğruladı.

Faysal Mikdad, “Deyr ez-Zor ve Haseke halkının, Suriye ordusunun ve müttefiklerimizin çabalarıyla Amerikan işgalinin sona ereceğine inanıyorum” dedi.

Suriyelilerin ve hükümetin “Amerikalılar gitmeli” şeklindeki duruşunun örtüştüğünü savunan Mikdad, “Özgür, birleşik ve bağımsız Suriye ise diğer ortak ülkelerle birlikte çok kutuplu bir dünya inşa edecektir” ifadelerini kullandı.

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