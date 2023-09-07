Norveç’te 32 Kürt yerel seçimlerde aday

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Norveç’te yerel seçimler yaklaşırken, birçok parti listesinde Kürt adaylar da yer alıyor.

Norveç Muhafazakar Parti'den iki Kürt aday.

K24’e konuşan Kürt aday Derya Kadir, “Kazanırsak planımızda mutlaka güzel şeyler var ve alınacak kararlarda etkili olacağız. Ayrıca Norveç'te yaşayan Kürtler için, Norveç için, ulusum için milletim için, ülkem Kürdistan için çalışacağız" dedi.

Norveç'te Sarpsborg Belediyesi için aday olan Kadir, şunları söyledi:

“Norveç'te belediye seçimleri her dört yılda bir yapılıyor, 15 Ağustos'tan itibaren insanlar oy kullanmaya başlıyor ancak sandıklar resmi olarak 8-11 Eylül tarihleri arasında açılıyor.”

K24’e konuşan Muhafazakar Parti Genel Başkanı Eric Sele, bu seçimlerde 2 Kürt adayının olduğunu ve bunlardan en az birinin kazanacağını umduklarını söyledi.

Sele, yaklaşık 10 yıldır Kürt meselesinde Kürtlerle birlikte çalıştığını, 2017 yılında Kürdistan Bölgesi'nde yapılan bağımsızlık referandumunda gözlemci olan bir ekibin danışmanlığını yaptığını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde yapılan referandumun doğru bir karar olduğunu ifade eden Sele, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni tamamen destekliyorum" dedi.

Muhafazakar Parti Genel Başkanı Eric Sele ayrıca, Kürdistan Bölgesi’ni birçok kez ziyaret ettiğini ve Kürtleri sevdiğini de sözlerine ekledi.