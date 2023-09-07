Ekonomi

Şimşek: Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak

Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi.
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
türkiye mehmet şimşek Ekonomi Enflasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da düzenlenen basın toplantısı sonrasında açıklama yapan Şimşek, OVP'ye ilk tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

Şimşek, "Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok. OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi.

Yatırımcılarla diyaloğun güçlü olduğunu söyleyen Şimşek,  "Yatırımcı toplantılarını Japonya'dan başlatıyoruz. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net. İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi.

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