Politika

Ukrayna Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı

Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmeyen Rusya'nın Karadeniz'deki limanlara saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan'daki limanlar üzerinden tahıl ihracatına başladı.
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dünya Ukrayna tahıl ihracatı Hırvatistan

HABER MERKEZİ

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına saldırılarını yoğunlaştırması Kiev'i harekete geçirdi.

DW Türkçe'deki habere göre Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan limanları üzerinden tahıl ihracatına başladıklarını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko, "Burada söz konusu olan niş bir ticaret yolu olsa da, şimdiden oldukça sevildi" dedi.

Sviridenko, bu olanaktan dolayı "minnettar" olduklarını ifade etti. Ukraynalı yetkili, söz konusu ticaret yolunun genişletilmesi ile de ilgili olduklarını, zira bu lojistik rotasının savaştan sonra da iki ülke arasındaki ticaret açısından önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Sviridenko, şu ana kadar Hırvatistan limanlarından ne kadar tahıl ihracatı yapıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, temmuz ayının sonunda Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e düzenlediği ziyarette Hırvatistan'ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi üzerindeki limanlarının tahıl ihracatında kullanılabilmesi amacıyla bir anlaşma imzalamıştı.

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