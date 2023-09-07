Politika

Zelenskiy’den Odessa mesajı: Hava savunma sistemimiz güçlendirilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa bölgesinde hava savunma sisteminin önemli ölçüde güçlendirilmesine ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamak için ortakların yardımına ihtiyaçları olduğunu bildirdi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
dünya Zelenskiy Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditleri ele aldı ve Tahıl Koridoru anlaşmasının küresel gıda güvenliği için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Zelenskiy, alternatif rotalar üzerinden tahıl ihracatına devam etmeye hazır olduklarını belirterek, "Ukrayna, tahıl ihracatının alternatif güzergahlar üzerinden yapılmasının mümkün olduğunu 3 kez başarıyla ortaya koydu. Bunu yapmaya devam etmeye hazırız. Ancak seyrüsefer güvenliğini sağlamak için ortaklarımızın yardımına, özellikle Odessa bölgesinde hava savunma sisteminin önemli ölçüde güçlendirilmesine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Sunak'a cephe hattındaki durumla ilgili bilgi verdi.

Taraflar, sonbaharda yapılacak Savunma Sanayi Forumuna İngiltere temsilcilerinin katılımı dahil olmak üzere iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Zelenskiy ve Sunak, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya destek konulu ortak deklarasyonu çerçevesinde ikili güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

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