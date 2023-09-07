Denizde gerilim: Savaş gemileri karşı karşıya geldi

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Kanada’nın HMCS Ottawa savaş gemisi, Güney Çin Denizi’nde Çin’in hak iddia ettiği itilaflı suların içinde bulunduğu bir bölgede Çin askeri savaş gemisi Luyang ile karşı karşıya geldi.

CBC News’un aktardığı bilgilere göre, Kanada, ABD ve Japonya ile ortak deniz tatbikatı düzenlerken bu gerilim yaşandı.

Luyang gemisinin HMCS Ottawa’ya yaklaştığı ve Kanada gemisindeki yetkilinin Çin gemisini yakından izlemesi için istihbarat amaçlı görüntü elde etmeye çalıştığı bildirildi.

Ayrıca, Luyang’ın HMCS Ottawa’ya doğru bir insansız hava aracı gönderdiği ve bu aracın Kanada gemisini uzaktan takip ettiği belirtildi.

ABD’ye ait bir gemi, Luyang ile iletişim kurarak bölgeye yaklaşacaklarını bildirdi ve bu sayede Çin savaş gemisi diğer gemilere yol verdi, ancak takip etmeye devam etti.

HMCS Ottawa, son bir hafta içinde üç kez Çin deniz araçlarıyla karşı karşıya geldi.