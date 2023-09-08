Politika

ABD’den Ukrayna’ya 600 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Pentagon açıkladığı yeni yardım paketinin Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşında ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatları sağlayacağını belirtti.

Paket kapsamında, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, topçu mermileri, elektronik harp araçları, imha mühimmatları ve mayın temizleme teçhizatı verilecek.

Ayrıca, paket kapsamında Ukrayna’ya eğitim ve bakım faaliyetleri için de destek sağlanacak.

Paket, Ukrayna’ya verilen toplam askeri yardım miktarını 7,6 milyar dolara yükseltti.

Paketin açıklanmasından bir gün önce, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’yı ziyaret ederek ülkeye 1 milyar dolarlık yeni yardım taahhüdü vermişti.

Blinken, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşında son haftalarda önemli ilerleme kaydettiğini söylemişti.

inken, “Ukrayna, Rusya’yı doğuda geri püskürtmeye devam ediyor. Bu, Ukrayna’nın cesareti ve kararlılığının bir göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.

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