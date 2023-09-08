Politika

Mali’de 2 terör saldırısı: 64 ölü

Mali'de düzenlenen 2 ayrı terör saldırısında 49 sivil ve 15 asker yaşamını yitirdi.
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dünya Mali saldırılar

HABER MERKEZİ

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Timbuktu bölgesinden geçen Nijer Nehri'nde seyir halindeki bir yolcu teknesinin roketli saldırıya uğradığı bildirildi.

Motoruna 3 roket isabet eden teknede 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, 300 kişinin bulunduğu teknenin ciddi hasar almasına karşı kıyıya yanaşabildiği kaydedildi.

Öte yandan Gao bölgesindeki Bamba ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen saldırıda da 15 askerin öldüğü ifade edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada da her 2 saldırıda hayatını kaybedenler için 8 Eylül gece yarısından başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Saldırıları, Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) üstlendi.

Nijer Nehri'nin Mopti bölgesinden geçen kısmında da bir başka tekne 3 Eylül'de saldırıya uğramış ve olayda bir çocuk yaşamını yitirmişti.

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