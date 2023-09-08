Spor

Fransa durdurulamıyor: 5’te 5 yaptılar

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, evinde İrlanda'yı 2-0'lık skorla yendi.
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avrupa Fransa İrlanda Avrupa Şampiyonası

HABER MERKEZİ

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Stephen Kenny'nin yönetimindeki İrlanda kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 18. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.

Grupta 5'te 5 yapan Fransa 15 puana yükselirken, İrlanda 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fransa deplasmanda Hollanda ile mücadele edecek, İrlanda ise Hollanda'yı ağırlayacak.

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