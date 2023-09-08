UNESCO’dan okullarda yapay zeka kullanımı için yaş sınrı önerisi

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM), perşembe günü yayınladığı direktiflerde, kamu yetkililerinin okul ortamında yapay zeka programlarının benimsenmesiyle ilgili konuları yönetmeye hazır olmadığını bildirdi.

Paris merkezli örgüt, öğretmenlerin yerine bu tür programların kullanılmasının çocukların duygusal sağlığını etkileyebileceği ve manipülasyona açık hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada UNESCO'nun Fransız Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın şu ifadelerine yer verildi:

“Üretken yapay zeka insan gelişimi için büyük bir fırsat olabilir ancak aynı zamanda zarar ve hasar da verebilir. Halkın katılımı ve hükümetlerim güvenceleri ve mevzuatı olmadan eğitime dahil edilmesine izin verilemeyeceğini düşünüyorum.”

ABD’li start-up şirketi OpenAI'ın makale ve şiir yazabilen ve kısa sorulara dayalı tutarlı konuşmalar yapabilen ‘Chat GPT’ programını piyasaya sürdüğü 2022'nin sonundan bu yana halkın kullanımına sunulan üretken yapay zeka programları çoğaldı. Ancak bu programların başarısı aynı zamanda okullarda ve üniversitelerde yeni entelektüel hırsızlık veya kopya çekme biçimlerine ilişkin korkuları da artırdı.

UNESCO'nun tavsiye kararında, yapay zeka araçlarının, öğretmenlerin, kullanıcıların ve araştırmacıların bu araçların tasarlanmasına yardımcı olması ve hükümetlerin bunların kullanımını düzenlemesi koşuluyla, özel öğrenme ihtiyacı olan çocuklara, örneğin ekranda çeviri yaparak yardımcı olma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Kılavuz ilkeler, bu araçları kullanabilecek okul çocukları için asgari bir yaş sınırı benimsenmesini tavsiye etmemekle birlikte, Chat GPT’nin kullanım koşullarının on üç yaşın altındakiler tarafından kullanılmasını yasakladığını belirtiyor. UNESCO raporu, yapay zeka kullanımı için asgari yaşın 16'ya yükseltilmesini tercih ettiğini de ortaya koydu.