Kerkük’te son durum: Kürt mahalleleri abluka altında

KERKÜK (K24)

K24 muhabiri, Kerkük’te tansiyonun hala yüksek olduğunu ve kente büyük bir askeri gücün konuşlandırıldığını bildirdi.

Kentte yeniden protesto düzenlenmesi ihtimaline karşı güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğunu belirten muhabirimiz, Kürt mahallelerinin askeri abluka altına alındığını aktardı.

Kerkük halkının askerin kentte konuşlandırılmasından rahatsız olduğunu belirten muhabirimiz, askeri güçlerin kente giriş yapamaya devam ettiğini bildirdi.

Halkın kentin askeri karargaha dönüştürülmesi girişiminden endişe duyduğunu ifade eden muhabirimiz, halkın bir an önce durumun normalleşmesini istediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kerkük’te Haşdi Şabi’ye bağlı bir grubun bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte 5 gün boyunca Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatması, vatandaşlara engel çıkararak Kürdistan bayrağı ve sembollerine yönelik hakaretleri üzerine Kerküklü Kürtler gösterilere başlayarak yolun açılması ve yapılan hakaretlerin son bulmasını talep etmişti.

5 gün boyunca Haşdi Şabi ve destekli grupları koruyan Irak güvenlik güçleri, Kürt göstericilere ateş açarak 4 sivili şehit etmiş, 15 vatandaşı da yaralamıştı.