Vali Xoşnaw: Erbil ile Nashville arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesini istiyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ticari ilişkiler günden güne artarken, ABD’de temaslarını sürdüren Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Nashville Ticaret Odası yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

K24’e konuşan Umed Xoşnaw, ABD’den bir heyetin yakın bir zamanda Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacağını söyledi.

Erbil ile Nashville arasındaki anlaşmanın amacının iki kent arasındaki ilişkilerin her alan geliştirilmesi olduğunu belirten Umed Xoşnaw, bunun iki kentin ticaret ve üretimini artıracağını ifade etti.

ABD'li ticari heyeti Kürdistan Bölgesi’ne davet ettiklerini belirten Vali Xoşnaw, “Erbil Ticaret Odası ile bir ortaklık kurulması amacıyla bu daveti gerçekleştirdik. Bununla ilişkilerimiz daha üst bir seviyeye taşınacak” dedi.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentine giden Vali Omed Xoşnaw’ı Nashville Belediye Başkanı John Cooper ve kent yetkilileri karşılamıştı.

25 binden fazla Kürt’ün yaşadığı Nashville, “Küçük Kürdistan” olarak tanımlanıyor. Kentte yaşayan Kürt yatrımcılar ve iş insanları Kürdistan Bölgesi’nde yatrım yapmak istediklerini dile getirmişti.