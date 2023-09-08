G20 Liderler Zirvesi yarın başlıyor: Kimler katılacak, neler konuşulacak?

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Her yıl farklı ülkede yapılan ve 18'incisi bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi, yarın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderleri karşılama töreniyle gerçekleşecek.

Avrupa Birliği (AB) ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi.

ZİRVEYE HANGİ LİDERLER KATILIYOR?

Zirveye ABD Başkanı Joe Biden’nın yanı sıra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese katılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Zirve’nin en önemli 2 gündem maddesi; Afrika Birliği’nin G20’ye dahil edilip edilmeyeceği ve Rusya- Ukrayna savaşı.

Zirvede ele alınacak diğer başlıklar şöyle:

-Yeşil kalkınma, iklim finansmanı ve yaşam

-Hızlandırılmış, kapsayıcı ve dayanıklı büyüme

-Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ilerlemenin hızlandırılması

-Teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı

-21.yüzyılda çok taraflı kurumlar

-Kadınların öncülüğünde kalkınma