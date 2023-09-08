Politika

ABD’den Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşmeye giden yolun birçok unsurunun masada olduğunu ancak daha alınacak çok yolun bulunduğunu açıkladı.
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Jake Sullivan
Jake Sullivan
ABD Jake Sullivan Beyaz Saray Suudi Arabistan İsrail

HABER MERKEZİ

Sullivan, Biden ile G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecinin ne aşamada olduğunu sorması üzerine Sullivan, "Normalleşmeye giden yolun birçok unsuru masada. Resmi bir çerçevemiz yok. Belirlenen ve imzaya hazır maddelerimiz yok. Daha yapılacak çok iş var ve bunlar üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Sullivan, bu görüşmeleri "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Başka bir gazeteci de ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in geçen yıl kasım ayında Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılan G20 Zirvesi'nden bu yana telefonda görüşmediği haberlerinin doğru olup olmadığını sordu.

Sullivan, bu haberleri doğruladı ancak bakanlar düzeyinde Çin ile iletişimi sürdürdüklerini kaydetti.

Bu hafta sonu Hindistan'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Çin adına Başbakan Li Çiang'ın katılacağını belirten Sullivan, "Biden'ın şu anda Li ile görüşme gibi bir planı yok" dedi.

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