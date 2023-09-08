Politika

New York'ta Kur'an-ı Kerim'e saldırı

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu önünde kimliği belirsiz bir kişi, Kur’an-ı Kerim'in İngilizce baskısını yere atarak tekmeyle saldırdı.
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ABD New York ABD Kuran-ı Kerim saldırı

HABER MERKEZİ

AA’nın yetkililerden edindiği bilgilere göre olay yerel saatle 10.46 civarında gerçekleşti.

Türkevi binasının ana girişinin önüne giden bir kişi elinde tuttuğu kitabı yere atarak tekmelemeye başladı.

Güvenlik görevlileri, hızla bina dışına çıkarak kimliği belirsiz kişiye müdahale etti, Türkevi binası önünden uzaklaştırdı.

Söz konusu kitabın Kuran'ı-Kerim'in İngilizce baskısı olduğu anlaşıldı.

Olay hakkında New York Polis Departmanı (NYPD) ve Diplomatik Güvenlik Birimi (DSS) yetkililerine ulaşılarak bilgi verildiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu ile çekilmiş bir görüntüde, kimliği belirsiz kişinin Türkevi önünde elindeki kitabı yere attığı, daha sonra tekmeleyerek dikkat çekmeye çalıştığı anlaşılıyor.

 

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