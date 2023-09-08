ABD Kongresi Üyesi Ogles: Kürdistan Bölgesi'nin bütçesinin gönderilememesinden endişe duyuyoruz

NASHVILLE (K24)

K24’e konuşan ABD Kongresi Üyesi Andy Ogles, İran'ın Irak'taki hegemonyasından ve bütçenin Kürdistan Bölgesi'ne gönderilememesinden endişe duyduklarını belirtti.

Ogles, ABD'nin Kürtlerle ilişkilerini sürdürmesi ve daha önce olduğu gibi Kürtlere destek vermesi gerektiğini söyledi.

ABD’li siyasetçi, “Kürtlerle ilişkilerimizi geçmişte olduğu gibi sürdürmek ve onlara destek olmak önemli. İran'ın hegemonyasından, mevcut yaptırımlardan ve bütçe sürecinden endişe duyuyorum” dedi.

Ogles, "Kongre olarak Kürdistan Bölgesi’nin büyümesini sürdürmek için neler yapabileceğimizi görmek üzere daha fazla araştırma yapacağım” ifadelerini kullandı.

“ABD, Kürdistan dahil dünyanın her yerinde demokrasi ve özgürlüğü desteklemektedir” diyen Ogles, “İlişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz ve Kürdistan Bölgesi'ndeki toplulukların durumlarını nasıl iyileştirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.