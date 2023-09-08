Politika

ABD Kongresi Üyesi Ogles: Kürdistan Bölgesi'nin bütçesinin gönderilememesinden endişe duyuyoruz

ABD Kongresi Üyesi Andy Ogles, Kürdistan Bölgesi'nin bütçesinin gönderilememesinden endişe duyduklarını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Andy Ogles
Andy Ogles
ABD Andy Ogles Kürdistan Bölgesi Irak

NASHVILLE (K24)

K24’e konuşan ABD Kongresi Üyesi Andy Ogles, İran'ın Irak'taki hegemonyasından ve bütçenin Kürdistan Bölgesi'ne gönderilememesinden endişe duyduklarını belirtti.

Ogles, ABD'nin Kürtlerle ilişkilerini sürdürmesi ve daha önce olduğu gibi Kürtlere destek vermesi gerektiğini söyledi.

ABD’li siyasetçi, “Kürtlerle ilişkilerimizi geçmişte olduğu gibi sürdürmek ve onlara destek olmak önemli. İran'ın hegemonyasından, mevcut yaptırımlardan ve bütçe sürecinden endişe duyuyorum” dedi.

Ogles, "Kongre olarak Kürdistan Bölgesi’nin büyümesini sürdürmek için neler yapabileceğimizi görmek üzere daha fazla araştırma yapacağım” ifadelerini kullandı.

“ABD, Kürdistan dahil dünyanın her yerinde demokrasi ve özgürlüğü desteklemektedir” diyen Ogles, “İlişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz ve Kürdistan Bölgesi'ndeki toplulukların durumlarını nasıl iyileştirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv