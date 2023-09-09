Politika

Zelenskiy'den seçim mesajı: Ukrayna savaşa rağmen hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, devam eden savaşa rağmen seçim yapmaya hazır olduklarını söyledi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna seçim Rusya ABD

HABER MERKEZİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den ülkesinde yapılacak seçimlere dair açıklama geldi.

Zelenskiy, “Ukrayna devam eden savaşa rağmen seçim yapmaya hazır” mesajını verdi.  

Ülkesindeki seçimlerin yapılması için Ukrayna’nın savaş zamanı kısıtlamalarına uyum sağlamaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Ben seçimlere hazırım. Yani ne gerekiyorsa hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerden de bahseden Zelenskiy, "Ruslar Amerika’daki seçimlere güveniyorlar. Ancak iki partiden de karşılıklı desteğimiz var. Fakat Amerikan halkının demokrasiyi desteklemesi, Ukrayna'yı desteklemesi, mücadelemizi desteklemesi önemli" dedi.

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