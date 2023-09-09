Başbakan, Güney Kore’nin Erbil Başkonsolosu Kijoung'u kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün kendisini ziyaret ederek veda ziyaretinde bulunan Güney Kore’nin Erbil Başkonsolosu Cho Kijoung'u kabul etti.

Görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Güney Kore arasındaki tarihi ve dostane ilişkilerine vurgu yaparak, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaları ve faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan ayrıca, Cho Kijoung'a yeni görevinden dolayı başarılar diledi.

Güney Kore’nin Erbil Başkonsolosu ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarının ülkesinin konsolosluğuyla iyi işbirliği ve geliştirdiği koordinasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kijoung ayrıca, Kürdistan Bölgesel Hükümeti kurumlarının ülkesinin konsolosluğuyla iyi işbirliği ve geliştirdiği koordinasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Kore ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri özellikle eğitim alanında daha da geliştirme konusunda Dokuzuncu Kabine'nin reformlarını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.