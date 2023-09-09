Fas Sağlık Bakanlığı’ndan K24’e: Depremde can kaybı sayısı artıyor

ERBİL (K24)

Fas Sağlık Bakanı Danışmanı, bu sabah meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde can kaybı sayısının binin üzerine çıkacağını öngördüklerini ifade ederek, yüzlerce kişinin enkaz altında bulundu söyledi.

K24’e konuşan Fas Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Muaz Emrabit, bugün meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emrabit şunları söyledi:

“Mağrip'te bu sabah birçok kenti sarsan depremde 860'tan fazla kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi de yaralandı.”

Dr. Muaz Emrabit, çok sayıda yaralının durumunun ciddi olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının önümüzdeki saatlerde binin üzerine çıkacağını öngördüklerini belirtti.

Yüzlerce kişinin enkazların altında kaldığını kaydeden Emrabit, sivil savunma ekiplerinin kurtarmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fas Sağlık Bakanı Danışmanı ayrıca, Katar, İspanya, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve birçok ülkeden yardım etmek için mesaj aldıklarını söyledi.