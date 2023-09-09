Genel

Fas Sağlık Bakanlığı’ndan K24’e: Depremde can kaybı sayısı artıyor

Fas Sağlık Bakanı Danışmanı, depremde can kaybı sayısının binin üzerine çıkacağını öngördüklerini ifade ederek, yüzlerce kişinin enkaz altında bulundu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Dr Muaz Emrabit Fas Deprem

ERBİL (K24)

Fas Sağlık Bakanı Danışmanı, bu sabah meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde can kaybı sayısının binin üzerine çıkacağını öngördüklerini ifade ederek, yüzlerce kişinin enkaz altında bulundu söyledi.

K24’e konuşan Fas Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Muaz Emrabit, bugün meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Emrabit şunları söyledi:

“Mağrip'te bu sabah birçok kenti sarsan depremde 860'tan fazla kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi de yaralandı.”

Dr. Muaz Emrabit, çok sayıda yaralının durumunun ciddi olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının önümüzdeki saatlerde binin üzerine çıkacağını öngördüklerini belirtti.

Yüzlerce kişinin enkazların altında kaldığını kaydeden Emrabit, sivil savunma ekiplerinin kurtarmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fas Sağlık Bakanı Danışmanı ayrıca, Katar, İspanya, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve birçok ülkeden yardım etmek için mesaj aldıklarını söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv