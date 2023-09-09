Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: Can kaybı bini geçti

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Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 37'ye, yaralıların sayısı 721'e yükseldi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artıyor. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde son açıklanan rakama göre bin 37 kişi yaşamını yitirdi, 721 kişi de yaralandı.

Fas resmi ajansı MNA'ya konuşan Enstitü Başkanı Cabur, depremin merkez üssünün Marakeş'in 80 kilometre güneybatısındaki El-Huz bölgesi olduğunu ve 400 kilometrelik alanda hissedildiğini belirtti.

Fas medyası, dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Fas ordusu, ülkede dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere destek için müdahale birimlerinin yanı sıra uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, mühendislik araçları ve lojistik merkezlerin konuşlandırıldığını duyurdu. Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

'FAS'TAKİ DEPREM 300 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEDİ'

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğünün X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fas'taki deprem nedeniyle taziye dilekleri iletildi ve destek mesajı verildi.

Trajik depremde Marakeş ve çevresinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve 300 binden fazla kişinin etkilendiği belirtilen paylaşımda, DSÖ ekiplerinin ülke genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde sağlık hizmeti götürmeye hazır olduğu kaydedildi.