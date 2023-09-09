Başbakan’dan Fas için dayanışma mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 7 şiddetinde depremin yaşandığı Fas için taziye ve dayanışma açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Fas hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Başbakan, “Fas Krallığı'nı vuran ve büyük can ve mal kaybına yol açan yıkıcı deprem haberini büyük bir üzüntüyle aldık” dedi.

Yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyen Başbakan, “Kurbanların ailelerine en içten başsağlığı ve taziyelerimizi sunarken, bu zor anlarda Kürdistan Bölgesi'nin Fas hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.