Devrim Muhafızları: Yeni nesil hipersonik balistik füzeler geliştiriyoruz

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları Acil Müdahale Komutan Yardımcısı Abbas Nilforuşan, yeni nesil hipersonik balistik füzeler üzerinde çalıştıklarını ve mevcut hipersonik füzeleri modernize edeceklerini belirtti.

İran haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre Nilforuşan, “Yeni nesil hipersonik balistik füzeler geliştiriliyoruz. Bugün, uçuş menzili 2 bin kilometre olan Fattah hipersonik füze gibi füzelerimizin kalitesini ve yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

İran, ilk yerli yapım hipersonik balistik füzesini 2022’de geliştirmişti. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Hajizadeh, Fattah adını alan bu füzeyi geçen Haziran ayında düzenlenen bir silah fuarı sırasında tanıtmıştı.

Hajizadeh’in sözlerine göre, füze bin 400 kilometre menzile sahip ve düşman hava savunma sistemleri için “neredeyse yakalanmaz” olduğunu savunmuştu.

Böylelikle İran, hipersonik silaha sahip olan dördüncü ülke olma özelliğine sahip.

Hipersonik silahlara sahip diğer ülkeler arasında Rusya, Çin ve ABD bulunuyor.