Fas'ta deprem: Ölü sayısı 2 bin 12'ye yükseldi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 1404'ü ağır olmak üzere 2 bin 59'a çıktığı belirtildi.

Ölümlerin, El-Huz bölgesi, Tarudant, Şişava, Verzazat, Marakeş, Azila, Agadir, Kazablanka ve Yusifiyye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.

Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

FAS'TA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Fas Kralı 6. Muhammed de dün gece meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan depremin ardından ülkede 3 gün yas ilan etti.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Kral 6. Muhammed'in başkanlığında depremin sonuçlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Kral 6. Muhammed, toplantıda Fas’ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

Fas Kralı, en kısa sürede, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi.