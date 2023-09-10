Kılıçdaroğlu: Her bir tartışma CHP'yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 100’üncü yılı için düzenlenen programda konuştu.

Parti içinde yaşanan tartışmalarla ilgili “Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmalardan da çekinmemiş; aksine parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak kabul etmiştir. Her bir CHP’li; etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaları, Büyük Atatürk’ün önderliğinde başlayan ve ülkemizin kalıcı olarak demokratikleşmesi hedefini taşıyan devrimci mücadelemize bir katkı olarak niteler. Bu bağlamda, yüzyıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur.”