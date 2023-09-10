Urfa ve Elazığ’da trafik kazaları: 3 ölü, 35 yaralı

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Urfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Urfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

ELAZIĞ'DA DA 18 KİŞİ YARALANDI

Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsüne de, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden tur minibüsü yan yoldan çıkarak çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)