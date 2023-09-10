ABD Genelkurmay Başkanı: Rusya'ya karşı saldırıda Ukraynalıların işi henüz bitmedi

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, BBC'nin "Sunday" programına konuk olarak Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısını değerlendirdi.

Ukrayna'nın karşı saldırısının beklenenden "yavaş" ilerlediğini söyleyen Milley, "Ancak hala yoğun çatışmalar sürüyor. Ukraynalılar hala istikrarlı bir ilerleme kaydediyor" diye konuştu.

Milley, Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Gelecek günlerde bölgedeki soğuk hava koşullarının Ukrayna'nın manevra kabiliyetlerini büyük ölçüde zorlaştıracağına işaret eden Milley, "Hala savaş için 30 ila 45 günlük makul bir süre var, yani Ukraynalıların işi henüz bitmedi" dedi.

Milley, karşı saldırıda Ukrayna'nın henüz hedeflerine ulaşamadığının altını çizerek "En başında bu savaşın uzun, yavaş, zor ve çokça zayiata neden olacak bir savaş olduğunu söylemiştim, tam olarak öyle oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANI: UKRAYNA KAZANIRKEN RUSYA KAYBEDİYOR

Aynı röportajda konuşan İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, "Ukrayna kazanırken, Rusya kaybediyor" ifadesini kullandı.

Savaşın başında Rusya'nın hedefinin, Ukrayna'yı fethederek kendi kontrolüne almak olduğunu belirten Radakin, "Bu hiçbir zaman olmadı olmayacak, bu yüzden savaşı Ukrayna kazanıyor." görüşünü paylaştı.

Radakin, Ukrayna'nın Rusya'dan topraklarının yüzde 50'sini tekrar aldığını kaydederek uluslararası toplumun Rusya'ya yaptığı ekonomik ve diplomatik baskının da işe yaradığını belirtti.

Rusya ile Kuzey Kore arasında son dönemde artan temaslara değinen Radakin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ile işbirliğinin Rusya'nın "umutsuzluğunun" ve Ukrayna'ya girme kararının yanlışlığının göstergesi olduğu yorumunu yaptı.