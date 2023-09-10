Irak'tan Kürdistan petrolünün sevkiyatına ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

K24’e değerlendirmelerde bulunan Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, “Kürdistan petrolünün ihracatı meselesi artık Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin elinde değil, Türkiye'nin elindedir. Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına izin verilmeli. O kapı açılırsa tüm sorunlar çözülür" dedi.

23 Ağustos’ta Türkiye ve Irak heyetlerinin gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Sözcü, Irak ve Türkiye heyetlerinin görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabakata vardığını ifade ederek, ancak iki taraf arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için herhangi bir tarih belirlenmediklerini kaydetti.

Cihad, Türkiye'nin New York Mahkemesi’nde Irak'a yönelik şikâyetiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Kürdistan'ın petrol ihracatının durdurulması nedeniyle zarar gören tarafların diğer taraflara karşı şikâyette bulunma hakları var. Ancak Ankara'nın Bağdat'a karşı şikayette bulunduğuna dair hiçbir mahkeme bize bilgi vermedi."

Cihad, "Kürdistan Bölgesi, SOMO'ya günlük 50 bin varil petrol sevk ediyor, ancak şu anda sorun Kürdistan Bölgesi'nin Türkiye limanına petrol ihracatının askıya alınmasıdır. Yakın zamanda petrol ihracatına başlamayı umuyoruz" dedi.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "Kürdistan petrol ihracatının durdurulması, dünya pazarında günlük olarak yaklaşık 400 bin varil petrolün azalmasına neden olur ve bu da tüm taraflara zarar verir" şeklinde konuştu.