Irak Parlamentosu heyeti Kerkük’teki olayları soruşturacak

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Meriwan Qereni, komisyonun Kerkük’ü ziyaret edeceğini söyledi.

Meriwan Qereni, kentteki olayları soruşturacak olan komisyonun bir soruşturma sonucunda bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

Öte yandan bugün Bağdat’ta Kerkük’te yaşanan olaylarla ilgili üst düzey bir toplantı düzenlendi.

Irak Başbakanı Muhammed Siya Sudani’nin talebiyle gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantı ardından yapılan resmi açıklamada, kentte güvenlik ve istikrarı artırma yollarının tartışıldığı belirtilerek "İç barışı tehdit eden eylemlerin kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarmıştı.

2 Eylül’de erküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açmıştı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırmıştı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 15 sivil de yaralanmıştı.