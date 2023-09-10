Erdoğan: AB üyesi ülkeler bizi 50 yıldır oyaladı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’da düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi ardından açıklamalarda bulundu.

“Bu seneki temamız tek dünya tek aile tek gelecek oldu” diyen Erdoğan, “Çevre sorunlarını istişare ettik. İklim değişikliği biyolojik çeşitlilik özellikle de bunun kaybı, gezegen krizi etkisini daha fazla hissettiriyor. Orman yangınlarından sel felaketlerine kadar geniş bir yelpazede bunun yıkıcı sonuçlarını zaten görüyoruz. Dünyamızın ortak geleceğini etkileyen bu meselelerde elimizi taşın altına koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“DENİZLERİMİZ MÜLTECİ MEZARLIĞI DEĞİL”

Mülteci sorununa değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“İnancımız, kültürümüz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık bir ailenin ferdiyiz. Açlıktan çocukların öldüğü, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği, insan hayatının değersizleştiği bir dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşü sağlanmalı. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.”

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 50 yıldır Türkiye’yi oyaladığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği (AB) meselesini tabi ki görüştük. Charles Michel'in bu konuda tek başına karar verme yetkisi yok. AB ülkeleri bizi bu konuda 50 yıl oyalamıştır. Hala da oylamaya devam ediyor. Sonuç olarak Türkiye olarak biz yolumuza devam ederiz."

Dünya 5'ten büyüktür. Burada sadece Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa olsun istemiyoruz. 5 tane üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım.”