Politika

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mansur Bey (Yavaş) bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" dedi.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş adaylık

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü yıl Hatıra Ormanı açılışında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada 2024'teki yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve belediye başkan adayı olduğunu söyledi.

 Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sözleri ve hakkında açılan soruşturmayla ilgili soruya, "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtmişti.

MANSUR YAVAŞ: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” şeklindeki açıklaması üzerine konuştu.

Anka'nın aktardığına göre Yavaş, “Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz” dedi.

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