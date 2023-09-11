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Raylardan geçen gruba tren çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

İspanya'nın doğusundaki Barselona kenti yakınlarında banliyö treninin, raylardan geçen bir gruba çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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avrupa Barcelona tren kazası

HABER MERKEZİ

Katalonya Özerk Yönetimi Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden verilen bilgide, Barselona yakınlarındaki Valles Oriental bölgesinde 7 kişilik bir grubun yayaya kapalı olan bir noktadan rayları geçmeye çalıştığı sırada trenin çarpmasıyla dört kişinin öldüğü bildirildi.

Yaralanan üç kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel saatle 20.18'de meydana gelen tren kazasının, "raylar üzerinden yaya geçişinin yasak olduğu, virajlı ve görüş mesafesi zor bir noktada olduğu" belirtildi.

Yerel yönetim yetkilileri, kazada ölenlerin, bölgedeki bir konsere gitmek için tren raylarından geçmeye çalışan bir grup genç olduğu bilgisini verdi.

Kazadan dolayı trenin olay yerinde durduğu, yolcuların otobüslerle taşındığı ve R3 banliyö tren hattının geçici olarak kapatıldığı bilgisi verildi.

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