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Yunanistan’da alarm: Avrupa’dan yardım isteyecekler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkenin kuzeyinde yaşanan sel felaketinin yol açtığı zararın tazmin edilmesi için Avrupa Birliği’ne (AB) başvuracağını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sel mağdurlarına devletin mutlaka yardım eli uzatacağını belirterek, “Salı sabahı, liderlik edeceğim hükümet heyetiyle Strazburg’a giderek AB Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) ile görüşüp Avrupa’nın, bu büyük afetle başa çıkabilmek adına ciddi bir mali destek alabilmemiz için ülkemize nasıl destek olabileceğini konuşacağım” dedi.

Miçotakis, sel mağdurlarına devletin mali destekte bulunacağını dile getirerek, kamu sağlığının korunması için de bir dizi tedbir alınacağını kaydetti.

Bölgede sel nedeniyle telef olan hayvanların kamu sağlığına ciddi zarar oluşturabileceğine ilişkin endişeleri hatırlatan Miçotakis, telef olan hayvanların yakılacağını ya da sağlık koşulları göz önünde bulundurularak gömüleceğini aktardı.

YUNANİSTAN’DA VİRÜS ALARMI

Miçotakis, afet bölgesinde Batı Nil Virüsü vakalarının da olduğunu, Sağlık Bakanlığının böcek ve haşere ile mücadele konusunda da çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

Bölgeye şehir şebeke suyu vermede yaşanan zorlukların telafi edilmesi için yaklaşık bir hafta zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Miçotakis, bölge halkını sadece şişelenmiş içme suları içmeleri yönünde uyardı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı çalışan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, salı günü başlayan şiddetli yağışlarla ortaya çıkan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

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