Başbakan Mesrur Barzani’den Eylül Devrimi mesajı

ERBİL (K24)

Büyük Eylül Devrimi’nin 62’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, Peşmergeler ile Kürdistan genelinde devrime katılan tüm insanları saygıyla andı.

“Eylül Devrimi, ulusumuzun lideri Ölümsüz Barzani’nin öncülüğünde Kürdistan halkının tüm farklı bileşenleriyle katıldığı en büyük Kürdistan devrimiydi” ifadesini kullanan Başbakan, “Ortak yüce bir hedef doğrultusunda katılım gösterdiler, birçok zafer destanı yazdılar ve Kürdistan halkı için önemli bir kazanım elde ettiler. O zorlu günlerde yılmaz Peşmergelerin ve Kürdistan halkının genelinin direniş ve kahramanlığı dünyada yankı uyandırdı. Halen de sadece Kürdistan’ın özgürlükçüleri değil tüm dünya özgürlükçüleri Kürdistan halkının Eylül Devrimi’ne saygıyla bakıyor” dedi.

Başbakan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yüzden Büyük Eylül Devrimi’ni anmak, anayasal haklarımızı elde etmek adına herkes için daha büyük bir teşvik edici etken olmalı. Kürdistan halkının emek, mücadele, bedel, devrim ve ayaklanmalarının ürünü olan tüm o ulusal kazanımlar korumalıdır. Özellikle de dönemin Irak hükümetini, Kürdistan halkının bazı haklarını tanımak zorunda bırakan 11 Mart 1970 Anlaşması’nın tarihi bir kazanımı olan Eylül Devrimi korunmalıdır.

Eylül Devrimi tüm Kürdistan düşman ve hasımlarına, Kürdistan halkının boyun eğmeme ve teslim olmama yolunu tuttuğunu gösterdi.

Eylül Devrimi ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına selam olsun.”