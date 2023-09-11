Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’ta

İçişleri Bakanı Reber Ahmed başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Bağdat’a ulaştı.
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kürdistan Erbil Bağdat

BAĞDAT (K24)

K24 muhabiri Şivan Cebari, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Irak Sınır Kapıları Kurulu Başkanı Omer Waili ile bir araya gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Gümrük Genel Müdürü Samal Abdurrahman’ın da yer aldığı heyetin, Irak Sınır Noktaları Genel Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’ndaki toplantısında katılacağı öğrenildi.

Bugün Bağdat’ta Irak Sınır Noktaları Genel Kurulu’nun toplantısı yapılıyor. Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin de toplantıya katılarak, Kürdistan Bölgesi sınır kapılarının gelirleriyle ilgili detayları aktaracak.

Irak bütçe yasasına göre Kürdistan Bölgesi, sınır kapılarının aylık gelirinin yüzde 50’sini Bağdat’a teslim edecek. Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri birçok kez, yasanın kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirdiklerini açıkladı.

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