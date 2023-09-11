Politika

Kuzey Kore lideri Kim, Putin ile görüşmek için yola çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir zirve için Rusya'ya doğru yola çıktığı bildirildi.
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dünya Kim Jong-un Rusya ziyaret

HABER MERKEZİ

Güney Koreli yayıncı YTN'nin Pazartesi günü ismi açıklanmayan üst düzey bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vladimir Putin ile bir zirve için Rusya'ya doğru yola çıktı.

Rapora göre Kim, özel bir trenle Kuzey Kore'nin kuzeydoğu sınırına gidecek ve zirve muhtemelen Salı günü yapılacak.

Yayıncı daha önce toplantının Çarşamba günü yapılabileceğini belirtmişti.

Günün erken saatlerinde Rus haber ajansı Interfax, Kim'in "önümüzdeki günlerde" Uzak Doğu'yu ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bu gezi, Kim'in dört yıldan uzun bir süre sonra ilk yurt dışı ziyareti ve yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından bu yana da ilk ziyareti olacak.

Kuzey Kore'nin eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı nükleer silahsızlanma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kim’in 2019'daki son yurt dışı gezisi de Putin'le yapacağı ilk zirve için Vladivostok'a olmuştu.

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