Başbakan Mesrur Barzani, İran büyükelçisiyle görüştü

ERBİL (K24)

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Erbain Törenleri için gelen İranlı ziyaretçilere gösterdikleri kolaylık ve yardımlar için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

Al Sadık, başta Erbil kenti olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmişlik ve imarı takdir etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözümü de konuşuldu.

Başbakan Mesrur Barzani konuyla ilgili, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasası ve anayasal çerçevede sorumluluklarını yerine getirdiğini, Irak hükümetinin de Bölge’nin mali haklarını göndermesi gerektiğini vurguladı.