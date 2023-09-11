Politika

Başbakan Mesrur Barzani, İran büyükelçisiyle görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık ve beraberindeki heyetle görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani İran

ERBİL (K24)

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Erbain Törenleri için gelen İranlı ziyaretçilere gösterdikleri kolaylık ve yardımlar için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

Al Sadık, başta Erbil kenti olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmişlik ve imarı takdir etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözümü de konuşuldu.

Başbakan Mesrur Barzani konuyla ilgili, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasası ve anayasal çerçevede sorumluluklarını yerine getirdiğini, Irak hükümetinin de Bölge’nin mali haklarını göndermesi gerektiğini vurguladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv