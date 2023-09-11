Adalet Bakanı Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir

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Türkiye Adalet Bakanı Yılmza Tunç, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Dönemi Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamaları hakkında konuşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz. Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef, ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birisine hiç yakışmaz. Burada kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreçte orası tabii ki Meclis'in takdirindedir."

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu, TV100'de telefonla bağlandığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu... Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi."

Sözleri gündem olan Tanrıkulu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan / yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin" dedi.