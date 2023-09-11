Politika

Neçirvan Barzani, İran büyükelçisini kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık ve beraberindeki heyeti kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Muhammed Kazım Al Sadık İran görüşme

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin geliştirilmesi, Irak ile İran arasındaki güvenlik anlaşması, Erbil-Bağdat ilişkileri ve sorunların çözümü konuları ele alındı.

Neçirvan Barzani, komşu bir ülke olarak İran’la ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi’nin, Irak ile İran arasında yapılan güvenlik anlaşmasına bağlı olduğunu, Kürdistan Bölgesi’nden İran’a yönelik herhangi bir saldırının yapılmayacağını temin ettiklerini ifade etti.

İran büyükelçisi Al Sadık da ülkesinin, Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerine önem verdiğini belirterek, İmam Hüseyin anması için Kürdistan Bölgesi üzerinden Kerbela’ya giden ziyaretçileri sağladıkları kolaylıktan dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca bölgesel konular da değerlendirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv