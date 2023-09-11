Neçirvan Barzani, İran büyükelçisini kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin geliştirilmesi, Irak ile İran arasındaki güvenlik anlaşması, Erbil-Bağdat ilişkileri ve sorunların çözümü konuları ele alındı.

Neçirvan Barzani, komşu bir ülke olarak İran’la ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi’nin, Irak ile İran arasında yapılan güvenlik anlaşmasına bağlı olduğunu, Kürdistan Bölgesi’nden İran’a yönelik herhangi bir saldırının yapılmayacağını temin ettiklerini ifade etti.

İran büyükelçisi Al Sadık da ülkesinin, Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerine önem verdiğini belirterek, İmam Hüseyin anması için Kürdistan Bölgesi üzerinden Kerbela’ya giden ziyaretçileri sağladıkları kolaylıktan dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca bölgesel konular da değerlendirildi.