Başbakan Mesrur Barzani, ABD büyükelçisiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan ile ABD’li büyükelçi görüşmesinin ana gündemi Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları ile Irak bütçesindeki mali hakları oldu.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ne gayrimeşru ve bütçesi yasasına aykırı bir şekilde muamelede bulunmak isteyenlerin olduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesi müzakere heyetinin ise yasal belgelere dayanan bilgi ve verileri Irak hükümetinin ilgili kurumlarına sunduğunu, dolayısıyla Kürdistan Bölgesi memur maaşlarının da Irak vilayetleri gibi ödenmesi ve haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

İki taraf, sorunların anayasal temelde diyalog ve müzakereyle çözülmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin bir diğer gündemi ise Kerkük’te son dönemde yaşanan olaylardı. KDP bürolarının yeniden açılması ve durumun normalleştirilmesinin önemi ile Kerkük’ün güvenlik ve istikrarının korunmasına vurgu yapıldı.