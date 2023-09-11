Politika

Başkan Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’nden çözüm mesajı

Başkan Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski arasındaki görüşmede, bölge ve Irak'taki siyasi durumun yanı sıra, Kürdistan Bölgesi ile Irak ilişkilerindeki engeller ve sorunların çözümüne verilen destek ele alındı.
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kürdistan Alina L Romanowski ABD ırak başkan barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Romanowski ve beraberindeki heyeti Selahaddin’de kabul etti.

Irak’taki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Romanowski, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile Irak’a özellikle bütçe ve diğer konularda diyalog ve müzakerelerin sürdürülmesi ve sorunların çözüme ulaşılması için destek verdiğini açıkladı. 

ABD’li büyükelçi ayrıca, Kerkük'te yaşanan olaylardan dolayı insanların yaşadıkları mağduriyetlerden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Başkan Mesud Barzani de, Kerkük’teki sorunların çözümü için görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, Kerkük'ün istikrarının korunması için gerekli adımların atılmasını, Kerküklülerin huzursuzluğuna ve kanın dökülmesine sebep olanlara karşı hukuki adımların atılmasını beklediğini söyledi. 

Görüşmenin bir diğer konusu ise, KDP ile KYB arasındaki ilişkiler ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi sorunların çözümüydü. Başkan Barzani, bölgedeki sorunların çözümü için iki tarafın diyalog yolunu bulması gerektiğini belirtti.

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