Libya'da sel felaketi: 1500'den fazla ölü, 7 bin kayıp

HABER MERKEZİ

Libya'nın doğusunda etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Ülkenin değişik bölgelerinde egemenliklerini ilan eden 'hükümet'ler ise birbirinden çok farklı rakamlar açıklıyor.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini, bunların hepsinin evlerini su basması sonucu boğularak öldüğünü söyledi. Farklı kentlerden toplam 50 kişinin de kaybolduğunu belirten Abdulcelil, sayının artabileceğini aktardı.

AA'nın aktardığına göre 'Ulusal Birlik Hükümeti' Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan ederken, ülkenin doğusundaki “hükümet"in İçişleri Bakanı Ebu Zeribe ise “Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp” açıklaması yaptı.

Öte yandan Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.